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В Харьковской области по результатам проверок прекратили деятельность 36 нелегальных соцучреждений. Об этом заявил директор Департамента социальной защиты населения Харьковской ОГА Юрий Шпарага, сообщает пресс-служба ведомства.

«Органы национальной полиции в ходе проверок выявили 83 учреждения, которые нелегально предоставляют социальные услуги. Установлено, что 68 из них имеют регистрацию в Государственной фискальной службе. Когда начала свою работу рабочая группа, в составе которой - правоохранители, представители органов местного самоуправления, других структур, 36 из этих учреждений прекратили свою деятельность», - отметил он.

По информации Шпараги, уже 4 предприятия зарегистрировались в Государственном реестре поставщиков социальных услуг, чтобы в дальнейшем работать, соблюдая все нормы, установленные законодательством Украины.

«Около 20 частных предпринимателей соглашаются привести учреждения в надлежащий вид и работать на основании законодательства. Сейчас идет подготовка документов для того, чтобы быть официально зарегистрированными в Государственном реестре поставщиков социальных услуг», - сказал чиновник.

Напомним, днем 21 января на улице Нижняя Гиевская в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар. 15 человек погибли, 9 - госпитализированы.

Заведение для престарелых не имеет разрешительных документов.

В рамках уголовного производства задержаны 4 человека: владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, а также арендатор дома и его жена – директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением. Также задержан администратор, который координировал работу пансионата, при этом официально не был там трудоустроен.
ForUm

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