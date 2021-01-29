также в разделеОбщество
В Минздраве назвали дату начала вакцинации от коронавируса
Эксперт: На курорте «Захар Беркут» в Славском продолжает работать аварийный подъемник – владельцы «порешали» в Киеве 3
Рада одобрила ускоренную регистрацию вакцин от коронавируса 15
Шмыгаль заверил, что все обязательства по льготам и субсидиям будут выполнены 13
Минздрав в 10 раз повысил нормы излучения вышек мобильной связи 31
В прошлом году полиция раскрыла менее половины преступлений 16
Степанов о регистрации российской вакцины от COVID-19: Можно истерить еще очень долго 18
Сегодня Украина отмечает День памяти Героев Крут 13
В Украине зафиксирован 5181 новый случай COVID-19 30
В суде пояснили отмену нового правописания 33
На Сумщине задержали банду, укравшую нефти на 20 миллионов 10
28 января. Картина дня 14
Тупицкий подал иск против УГО 17
Януковичу объявили подозрение за подписание «Харьковских соглашений» 18
Ляшко: Переболевшие коронавирусом не получат вакцину в первой волне 15
Кабмин обжалует решение ОАСК об отмене нового правописания 23
Задержанный «разведчик ДНР» рассказал о россиянах на Донбассе 60
Сытник удивлен улучшением индекса восприятия коррупции в Украине 13

Информация, якобы ученики школ в этом году не смогут вступать в 10-11 классы, которую распространяют пророссийские телеканалы, не соответствует действительности.

Как передает Укринформ, об этом во время часа вопросов к правительству в парламенте заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Опровергаю все слухи, которые распространяют российские телеканалы», - сказал Шмыгаль, отвечая на вопрос о том, что некоторые школы не будут набирать 10-11 классы.

Как добавил министр образования и науки Сергей Шкарлет, сейчас министерство ведет работу с комитетом ВР по вопросам образования, науки и инноваций относительно внедрения реформы школьного образования, которая началась еще в 2016 году.

«Действительно пророссийские телеканалы распространяют много слухов о том, что не все школьники смогут пойти в 10-11-12 классы в старшую профильную школу. На сегодняшний день у нас плодотворная работа с комитетом ВР по вопросам образования», - сказал Шкарлет.

«Основные критерии для школьников - это качество, доступность (образования. - Ред.) и в этом контексте некоторые моменты надо подправить в Законе о полном среднем образовании. Но каждый ребенок, который будет стремиться учиться в 10-11-12 классе, будет учиться в 10-11-12 классе», - сказал министр.

В социальных сетях, родительских сообществах и некоторых СМИ распространилась информация о том что некоторые школы якобы не будут набирать 10-11 классы.

В то же время, согласно концепции реформирования школьного образования «Новая украинская школа», этап реформирования старшей школы - 10,11,12 классов - предполагается с 2027 года. Согласно концепции, должны быть разработаны и утверждены стандарты профильного образования в 2023 году, формирование сети учреждений 3 уровня - профильной школы - предусмотрено не позднее 2025 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги