На Сумщине сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили хищение сырья крупнейшей государственной нефтедобывающей компании на 20 млн гривен, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, незаконную схему организовала группа лиц из Роменского района области, в том числе ранее судимые за аналогичные преступления. Для откачки сырья дельцы регулярно делали врезки в государственный нефтепровод. Незаконно отобранную продукцию участники сделки хранили на обустроенной недалеко «нефтебазе». После чего похищенную нефть цистернами вывозили в соседние регионы, где ее на подпольных мини-заводах перерабатывали на горючее для дальнейшей реализации.

По предварительной информации, за почти год функционирования схемы фигуранты дела успели похитить нефти на около 20 млн гривен.

Правоохранители задержали организатора и двух участников группы в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время очередного вреза. У них изъято 20 тонн похищенной государственной нефти и транспортные средства, которые использовали для ее транспортировки.

Во время следственных действий по месту жительства и работы злоумышленников также обнаружено специальное оборудование и другие доказательства незаконной деятельности.

Производство начато по ч. 3 ст. 185 (кража) и ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении.

Продолжаются следственные действия. Устанавливаются другие лица, в том числе должностные лица государственного предприятия, причастные к противоправным сделкам.