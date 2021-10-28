Полиция рассматривает две основные версии убийства представителя «Правого сектора» Александра Иванины в Сумах – заказное убийство и убийство, совершенное на почве неприязненных отношений. Об этом сообщила пресс-служба облглавка.

Как ранее сообщалось: вчера, около 21:00 , от оператора линии 103 в полицию поступило сообщение о том, что по улице Заливной стреляло неизвестное лицо и лежит окровавленный неизвестный мужчина.

Выехав на место полиции, правоохранители обнаружили тело мужчины. Им оказался 28-летний сумчанин.

Сожительница рассказала, что приехав домой, они с мужем вышли из автомобиля и направились к дому. Вдруг к ним подбежал неизвестный и произвел семь или восемь выстрелов из огнестрельного оружия в ее сожителя.

В результате он получил три пулевых ранения в спину и одно в грудную клетку. От чего потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия и лица, причастного к преступлению.

Среди мотивов совершения преступления рассматривается версия убийства, совершенного по заказу в связи с деятельностью потерпевшего, и убийство на почве личных неприязненных отношений.

Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы с целью установления причин смерти.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство».

Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет Сумская областная прокуратура.