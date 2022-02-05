также в разделеПолитика
КИУ: В прошлом году 90 депутатов-миллионеров получили компенсацию за жилье
Медведчук: Зеленский мстит за мою оппозиционную деятельность
Медведчук: Политики и СМИ показали истинное лицо Зеленского, потому он начал репрессии против каналов и оппозиции
В США рассказали, почему Украина не готова вступить в НАТО
Разумков считает, что Зеленскому было известно о ДТП с Трухиным еще в августе
Монастырский о Трухине: Если бы он отважился мне позвонить, сразу был бы «послан»
Главнокомандующий ВСУ ответил на слова Путина о силовом возвращении Крыма и Донбасса
Кива: Украина стоит на грани вымирания от эпидемии из-за профнепригодности и воровства власти
Кулеба прокомментировал конфликт между послом Украины и израильским министром
Медведчук: Все обвинения в мой адрес высосаны из пальца, их цель одна – незаконное преследование и политические репрессии
Украина проведет переговоры по увеличению транспортировки газа из Словакии
ОПЗЖ: Закрытие телеканалов UkrLive и «Перший Незалежный» на YouTube – очередной шаг по подавлению свободы слова в мире
Канцлер Германии собрался в Киев и Москву
Журнал Time написал большую статью о близкой дружбе Путина и Медведчука, а также о незаконном преследовании лидера ОПЗД в Украине
Сенат Польши принял резолюцию в поддержку Украины
Политолог: США готовы предоставить Кличко танки и беспилотники для освобождения Донбасса
Эрдоган заявил, что Зеленский согласился на встречу с Путиным в Турции
Венгрия заблокировала присоединение Украины к киберцентру при НАТО

Состоялся телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Как сообщает сайт Госдепартамента США, дипломаты обсудили размещение российских войск у границ Украины, а также возможные санкции против РФ, а также коммуникацию Блинкена с главой российского МИД Сергеем Лавровым, пишет ИС.

Блинкен поделился с Кулебой «своими последними взаимодействиями с российскими коллегами, которые подтверждали готовность к рассмотрению взаимных вопросов безопасности, а также дал ясно знать готовность США вместе со своими союзниками и партнерами причинить России скорые и жесткие последствия, если та решится на эскалацию».

Как сообщалось ранее, государственный секретарь США Энтони Блинкен убежден, что проблема российской угрозы должна касаться всего мира, а не Украины и государств Запада.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги