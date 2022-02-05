Состоялся телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Как сообщает сайт Госдепартамента США, дипломаты обсудили размещение российских войск у границ Украины, а также возможные санкции против РФ, а также коммуникацию Блинкена с главой российского МИД Сергеем Лавровым, пишет ИС.

Блинкен поделился с Кулебой «своими последними взаимодействиями с российскими коллегами, которые подтверждали готовность к рассмотрению взаимных вопросов безопасности, а также дал ясно знать готовность США вместе со своими союзниками и партнерами причинить России скорые и жесткие последствия, если та решится на эскалацию».

Как сообщалось ранее, государственный секретарь США Энтони Блинкен убежден, что проблема российской угрозы должна касаться всего мира, а не Украины и государств Запада.