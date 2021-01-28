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Сегодня, 28 января в Украине на одном из общевойсковых полигонов во время буксования военной техники произошел наезд на военнослужащего, в результате чего тот погиб, сообщает пресс-служба Оперативного командования «Север».

К сожалению, сегодня, 28 января, около 9:15 из-за нарушения техники безопасности на одном из общевойсковых полигонов случилась беда: погиб военнослужащий. При буксовании военной техники произошел наезд на военнослужащего», – говорится в сообщении.

Отмечается, что механик-водитель МТЛБ, что буксировался, в условиях ограниченной видимости боевой машины, не смог убедиться в отсутствии людей перед машиной и начал движение, в результате чего причинил тяжелое травмирование военнослужащему.

«Трагичности ситуации придает тот факт, что лишь две недели назад во всех воинских частях оперативного командования «Север» прошли учения по технике безопасности и подробные инструктажи личного состава. Но беда все-таки случилась ... Погиб защитник Украины, старший солдат Мельник Анатолий Васильевич, 1981 года рождения, сумчанин. Одинокой осталась его жена, тоже военнослужащий - они служили вместе, в одной бригаде», – подчеркнули в пресс-службе.

Командующим оперативного командования «Север» назначено расследование данного трагического случая. Предварительно установлено, что имело место нарушение мер безопасности по неосторожности.
ForUm

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