Министерство культуры Украины и Государственное учреждение «Украинский институт книги» за бюджетные средства приобрели 1240 экземпляров книги

«Принцесса + принцесса: долго и счастливо», которая издана в виде комикса на тему ЛГБТ-отношений.

Детям от 5 лет предлагается ознакомиться с историей о двух девушках, которая заканчивается их свадьбой, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на общественное движение «Всі разом!».

Верующие в соцсетях Центра информации УПЦ возмутились тратой бюджетных средств и распространением комиксов, пропагандирующих однополые отношения.

«Что они творят с нашими детьми?», - написал заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич на своем Телеграм-канале, комментируя издание детского ЛГБТ-комикса.

«Всем миром нужно противостоять этой мерзости - родителям, учителям, общественности! Это не может быть нормой! Сколько можно калечить души наших детей! Обидно, что за наши деньги подписывают приказы марионетки и конечно их «услуги» проплачены! Возмутительно!», - призвала Ирина Павлова.

«Настоящий кошмар! И ведь эти деятели не испытывают страха за то, что калечат наших детей!», - написал Силуан Краснянский в Фейсбук.



«У нас в городе в детской библиотеке эти книги раздают уже очень давно. Где-то полгода назад был скандальный случай, когда девочке 10 лет эту книгу дали домой и родители ничего не знали, пока учитель на художественном кружке не увидел», - делится Мария Попова.

«Толерантное и демократическое насилие над душами наших детей! И это наше правительство! Слуги народа Украины», - отметила Инна Войтенко.

«Поддерживаю: немедленно изъять! Не навязывать детям подобные взгляды на взаимоотношения людей! Интересно, сколько православной литературы в библиотеках школ, детских библиотеках? В книжном отделе ближайшего магазина канцелярии православная детская литература отсутствует!», - написала Светлана Васюткина на странице Центра информации УПЦ в Инстаграм.



На запрос общественного движения в Министерстве культуры и информационой политики подтвердили, что комиксы на тему ЛГБТ-отношений действительно были приобретены за госсредства и разосланы в детские и школьные библиотеки по всей Украине.

Отдельно активисты движения «Всі разом!» получили пакет документов относительно ЛГБТ-комиксов от Украинского института книги. Среди приложений в наличии есть Протокол с решением о проведении процедуры закупки книжной продукции для пополнения библиотечных фондов за счет средств государственного бюджета. В Протоколе указано, что перечень книжной продукции был утвержден Распоряжением Кабинета Министров №598-р от 5 июля 2019 года, то есть во времена премьерства Владимира Гройсмана.

Уполномоченным за формирование этого списка назначен Юрий Марченко от Института книги, а также издательство «Рідна мова», которое и выпустило книгу.

«Принцесса + принцесса: долго и счастливо» - это комикс о романтических отношениях между двумя девушками. Книга, как отмечается, направленна на преодоление так называемых стереотипных представлений о человеческих взаимосвязях. А на самом деле - содержит признаки агрессивной пропаганды однополых отношений. Издание, печать и распространение такой литературы среди детских библиотек по всей Украине за счет государственного бюджета откровенно шокирует», - отметили на сайте движения «Всі разом!».

Активисты направили в Министерство культуры и информационной политики письмо с требованием изъять все экземпляры данной книги со всех библиотечных фондов, ведь подобные детские произведения приводят к искажению представлений подрастающего поколения о романтических взаимоотношениях и дискредитируют институт семьи.