Попытки многих сил как внутри страны, так и извне испортить отношения Украины с Соединенными Штатами Америки не увенчались успехом, двухпартийная поддержка у нас была и остается. Об этом в интервью изданию НВ заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

«Наша позиция здесь принципиальна, и весь мир увидел, какая она, в течение этих уже почти двух лет. Мы категорические противники вмешательства в дела любого государства, в том числе противники вмешательства во внутренние дела Украины», - сказал Ермак.

Он добавил, что государственные органы сделают все от них зависящее, чтобы те, кто организовывал или участвовал в подобном вмешательстве, были привлечены к ответственности, независимо от того, какие позиции занимают.

Ермак уточнил, что Офис президента в пределах своих полномочий может координировать государственную политику и взаимодействие между различными ветвями власти.

«Госбюро расследований (ГБР) возбудило уголовное дело. Идет следствие, и мы ждем его результаты, следствие должно дать ответы на очень многие вопросы», - сказал руководитель ОП.

По словам Ермака, он хотел бы, чтобы сотрудничество с новой администрацией Соединенных Штатов Америки вышло на совершенно новый качественный уровень. Комментируя рассмотрение внутри фракции партии «слуги народа» вопрос о введении США санкций в отношении народного депутата Александра Дубинского, Ермак сказал: «Я знаю, что состоялась встреча временного поверенного в делах США Кристины Квин с ядром фракции. Меня радует, что политическая зрелость большинства депутатов растет. Они не принимают поспешных решений, они хотят разобраться в этом. Знаю, что был детальный разговор».