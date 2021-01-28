За последние 20 лет российские власти потратили 609 млрд долларов из государственного бюджета на поддержку дружественных режимов в других странах и геополитические проекты, а около триллиона долларов осели в оффшорах, пишет российская «Новая газета» со ссылкой на сведения из открытых источников и информацию от российских чиновников.

Самая большая статья расходов из геополитического пакета — поддержка лояльных Кремлю политических режимов: $271 млрд.

Например, за 20 лет союза с Беларусью различная помощь стране обошлась российским налогоплательщикам в более чем $109 млрд. Около $100 млрд из этой суммы — предоставленные Минску скидки на топливо. Еще $9 млрд — госкредиты. Недавно Александр Лукашенко трогательно назвал Путина «своим единственным другом». Итого: больше $5 млрд за год «дружбы».

На втором месте — Украина: на скидки, скрытые субсидии и госкредиты до 2014 года ушло свыше $100 млрд, по словам самих российских властей. Эксперты не смогли подтвердить «Новой» адекватность этих цифр, однако сделать более точные расчеты не представляется возможным из-за закрытости данных.

Кроме того, Россия ежегодно тратит деньги на поддержку непризнанных республик: «ДНР», «ЛНР», Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Объем помощи за последние 5 лет, по нашим оценкам, мог составить $32 млрд. Сюда входят пенсии жителям, бесплатная электроэнергия для предприятий и прочие расходы. «Туда практически все поставляется бесплатно — за счет российских налогоплательщиков», — говорит партнер RusEnergy Михаил Крутихин.

Далеко не все реципиенты помощи Кремля находятся на постсоветском пространстве. Так, объем поддержки Кремлем властей Венесуэлы превысил $20 млрд за последние 10 лет. Наибольшую помощь оказала «Роснефть», которая выделила режиму Мадуро на различные нужды $17 млрд. Еще $3,15 млрд Венесуэла официально задолжала России. Часть из этих денег удалось вернуть, в частности, за счет тайных поставок нефти в обход американских санкций.

Еще одна известная геополитическая инвестиция Москвы — Сирия. Вливания в эту страну могли составить $4,72 млрд. Война на стороне Башара Асада с 2015 по 2018 год, по подсчетам аналитического центра партии «Яблоко», стоила России $3,2 млрд. Эксперты отмечают, что в реальности операция могла стоить в 1,5 раза дороже, потому что в общую сумму не включены многие неизвестные величины, такие как стоимость вылетов самолетов Дальней авиации, переброска войск, обучение местных военных и так далее. В $1 млрд оценивается помощь России, направленная на восстановление страны в пандемийный 2020-й, а еще $500 млн с 2019-го по 2023-й наша страна должна вложить в модернизацию сирийского порта, где находится российская военно-морская база.

В отдельную категорию газета выделила затраты на крупные энергетические проекты, которые составили $224 млрд. Только строительство газопроводов «Сила Сибири», «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» госкомпанией «Газпром» могло стоить $133,4 млрд. Аналитики считают, что эти проекты вряд ли окупятся, поскольку политически мотивированы, а огромные средства на их реализацию идут в первую очередь в карман подрядчикам.

Еще одна область, в которой Россия пытается реализовать свои политические амбиции, — атомная энергетика. На строительство 21 энергоблока за рубежом, по которым уже подписаны контракты, государство выделило «Росатому» $92 млрд.

«Россия не только щедро раздает субсидии на энергоносители, строит по всему миру АЭС и трубопроводы, дает займы другим странам, но и имеет привычку списывать прошлые обязательства», - отмечают журналисты.

Последняя категория в нашем рейтинге — прощеные долги другим странам — насчитывает $116 млрд. Среди них $20 млрд — странам Африки (в основном за покупку вооружений) и рекордные $31,7 млрд — Кубе. Большинство этих денег — еще советские активы. Чтобы иметь претензии на эти долги, России пришлось вступить в Парижский клуб, признать и исправно выплачивать долги бывшего СССР.