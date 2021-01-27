Министерство образования и науки предоставляет оценку решению Окружного админсуда Киева об удовлетворении иска Андрея Портнова к МОН о проведении дополнительной экспертизы восьми учебников из Единого реестра судебных решений.

Об этом говорится в ответе Министерства образования и науки на запрос Укринформа.

«25.01.2021 из Единого реестра судебных решений Министерству стало известно о решении вышеупомянутого суда от 21.01.2021, которым иск Портнова А. В. удовлетворен. На сегодняшний день Министерством дается оценка вышеуказанному решению суда по соблюдению норм процессуального и материального права с целью принятия определенных управленческих решений по совершению процессуальных действий в рамках компетенции», - говорится в ответе.

Окружной административный суд Киева обязал Министерство образования и науки пересмотреть учебники по истории Украины по освещению событий Революции Достоинства. Соответствующим решением 21 января суд удовлетворил иск бывшего заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова. Решением суда Минобразования обязали пересмотреть учебники для 5 и 11 классов по истории Украины для учреждений общего среднего образования, вышедших в свет в 2018 и 2019 годах.