Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь дал рекомендации, которые помогут быстро перейти на общение на украинском.

Об этом сообщается на его странице в Facebook.

Так, Креминь рекомендует общаться на украинском с родными, друзьями и даже незнакомцами; окружить себя украинским языком везде - читать книги, смотреть фильмы, слушать музыку; общаться с носителями украинского, чтобы изучать новые слова и практиковать произношение, читать истории людей, которым это уже удалось.

«Всегда говорить на украинском в магазине, такси, кафе, требуя соблюдения вашего права на получение информации и услуг на государственном языке», - рекомендует омбудсмен.

Кроме того, советуют включить украинский на всех электронных устройствах и в настройках программ, писать на украинском в соцсетях; пользоваться украиноязычными версиями сайтов, искать на украинском в поисковых системах.

Также можно завести записную книжку для новых интересных слов, фразеологизмов, крылатых выражений.

Как сообщал ForUm, 16 января 2021 года вступили в силу нормы статьи 30 Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», которые регулируют использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей. Согласно этой статье, на государственном должны обращаться к потребителям во всех сферах обслуживания. Такое требование касается не только сферы торговли. Речь идет также об образовательных услугах (в том числе кружки и секции), медицинском обслуживании, предоставлении социальных, юридических, транспортных и других услуг.

На украинском языке должна подаваться информация в ценниках, инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах, меню и т.д.