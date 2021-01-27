также в разделеОбщество
27 января. Картина дня 12
Уровень бедности в Украине превысил 50% 12
МОН готовит ответ на решение суда по иску Портнова о пересмотре учебников 9
«Патріоті Украині»: Полиция расследуют угрозы украинцам венгерского происхождения 13
СБУ обнародовала доказательства причастности Нескоромного к организации заказного убийства 20
НАБУ призвало Венедиктову заменить старшего группы прокуроров по делу «Роттердам +» 10
Минздрав запустит коммуникационный центр по вакцинации от COVID-19 10
The Economist: Украина получит широкий доступ к COVID-вакцине не ранее 2023 года 29
СМИ: Мать избитого в Париже украинца обвиняют в торговле людьми 41
Украинские хакеры обокрали европейские банки на $2,5 миллиарда долларов 18
Криклий назвал условия возобновления международных авиаперевозок 11
Кабмин предложил установить ежегодную индексацию пенсий не позднее 1 марта 31
Правительство утвердило ипотеку под 7% 19
Кабмин уволил главу Чернобыльской зоны 13
Поставки вакцины от COVAX начнутся в феврале 13
Кабмин одобрил компенсации потребителям с электроотоплением 63
СБУ блокировала многомиллионные поставки продукции из ОРЛО 27
В Киеве за сутки коронавирусом заболели 437 человек 15

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь дал рекомендации, которые помогут быстро перейти на общение на украинском.

Об этом сообщается на его странице в Facebook.

Так, Креминь рекомендует общаться на украинском с родными, друзьями и даже незнакомцами; окружить себя украинским языком везде - читать книги, смотреть фильмы, слушать музыку; общаться с носителями украинского, чтобы изучать новые слова и практиковать произношение, читать истории людей, которым это уже удалось.

«Всегда говорить на украинском в магазине, такси, кафе, требуя соблюдения вашего права на получение информации и услуг на государственном языке», - рекомендует омбудсмен.

Кроме того, советуют включить украинский на всех электронных устройствах и в настройках программ, писать на украинском в соцсетях; пользоваться украиноязычными версиями сайтов, искать на украинском в поисковых системах.

Также можно завести записную книжку для новых интересных слов, фразеологизмов, крылатых выражений.

Как сообщал ForUm, 16 января 2021 года вступили в силу нормы статьи 30 Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», которые регулируют использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей. Согласно этой статье, на государственном должны обращаться к потребителям во всех сферах обслуживания. Такое требование касается не только сферы торговли. Речь идет также об образовательных услугах (в том числе кружки и секции), медицинском обслуживании, предоставлении социальных, юридических, транспортных и других услуг.

На украинском языке должна подаваться информация в ценниках, инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах, меню и т.д.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги