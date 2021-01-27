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Украина сможет получить широкий доступ к вакцине от коронавируса не раньше 2023 года. Вместе с Украиной самый поздний доступ к вакцине будут иметь еще 85 стран мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Economist.

Быстрее всего вакцина появится в странах Европы, США, Сингапуре, Объединенных Арабских Эмиратах и Гонконге. Здесь вакцина будет доступна в широком доступе до конца 2021 года.

Украина попала в список стран, которые получат широкий доступ к вакцине самыми последними. Большинство этих стран находятся на Африканском континенте.

Прогнозы аналитиков основываются на соглашениях о поставках, ограниченности производства, неуверенности в вакцинах, численности населения и доступности медработников.

Как ранее сообщал ForUm, Министерство здравоохранения Украины 30 декабря 2020 года заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech объемом 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу.
ForUm

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