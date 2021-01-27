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Не менее 150 лицам федеральные прокуроры предъявили обвинение в связи со штурмом здания Конгресса США 6 января, сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

Отмечается, что многим предъявлены обвинения в проникновении в закрытое здание без законных полномочий, а также насильственном проникновении и хулиганстве в Капитолии.

Более серьезные обвинения касались хищения государственной собственности, заговора, межгосударственных угроз, нападения на правоохранительные органы.

В министерстве юстиции США также сообщили, что на причастность к событиям 6 января проверяют более 400 человек. Кроме того, в будущем ожидается арест свыше сотни участников беспорядков.

Напомним, 6 января участники митинга в поддержку Дональда Трампа прорвали кордон полиции и ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где Конгресс как раз собирался объявить результаты выборов президента, победу на которых одержал Джо Байден.

Из-за этого штурма Байдена так и не объявили президентом. Заседание было сорвано.

Силы специального назначения, Национальная гвардия и полиция зачистили здание Капитолия от протестующих.

Вследствие событий вокруг штурма Капитолия погибли 5 человек.

Совместное заседание двух палат парламента США подтвердило избрание Джо Байдена 46-м президентом США. Процедура состоялась после дебатов по нескольким штатам, по поводу подсчета голосов в которых были возражения от отдельных членов Конгресса. 

Федеральное бюро расследований США открыло 160 дел в рамках расследования штурма Капитолия сторонниками президента Дональда Трампа.

 
ForUm

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