В связи с активизацией циклона над югом Украины до конца суток 27 января и в течение суток 28 января ожидаются сильные снегопады, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, в Одесской, Николаевской областях ожидается сильный снег (прирост снежного покрова 30-40 см), усиление скорости ветра до 15-20 м/с, сильная метель, снежные заносы, налипание мокрого снега (III уровень опасности, красный).

В Кировоградской области – сильный мокрый снег (прирост снежного покрова 20-30 см), налипание мокрого снега (II уровень опасности, оранжевый)

В Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях – значительный мокрый снег (прирост снежного покрова 10-15 см), налипание мокрого снега (I уровень опасности, желтый).

На дорогах ожидается гололедица.

В ГосЧС подчеркнули, что погодные условия приведут к нарушению и прекращению движения транспорта, отключению энергоснабжения населенных пунктов.

Напомним, с 26 января при Государственном агентстве автомобильных дорог Украины начал круглосуточную работу Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах государственного значения.