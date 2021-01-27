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С 26 января при Государственном агентстве автомобильных дорог Украины начал круглосуточную работу Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах государственного значения, сообщает пресс-служба Укравтодора.

В штаб вошли Укравтодор, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Нацполиция, госпредприятие «Автомобильные дороги Украины», Государственная служба Украины по безопасности на транспорте, Киевская облгосадминистрация, Киевская городская госадминистрация, Ассоциация международных перевозчиков Украины и Всеукраинская ассоциация автомобильных перевозчиков Украины.

Штаб работает на базе ситуационного центра, где используются современное оборудование и программно-технические решения.

Пресс-служба также сообщила, что для получения информации о состоянии проезда по автодорогам и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации граждане могут воспользоваться круглосуточной горячей линией - (044) 287-11-40.

При этом Укравтодор сообщил об ухудшении погодных условий, которое может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций на дорогах.

«В связи с прохождением 26-27 января активного циклона, в южных областях ожидается снег и метели при порывах ветра до 20 м/с и образование снежного покрова до 20 см», - сказано в сообщении.
ForUm

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