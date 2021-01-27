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Вопрос возобновления работы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины перенесен на март, поскольку полномочия нового министерства до сих пор не определены.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Роман Сластен.

По его словам, 26 января на заседании комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики не смог вынести окончательное решение о разделении обязанностей между Минэкономики и Минагропродом.

«Решение отложили до 1 марта», - написал Сластен.

По его словам, одним из спорных вопросов была дальнейшая судьба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

«Минэкономики пытается оставить себе Госпродпотребслужбу. И это не единственный спорный вопрос», - добавил он.

Напомним, 17 декабря 2020 года Верховная Рада назначила главу Госгеокадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия.
ForUm

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