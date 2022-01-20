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19 января на заседании правительства было принято постановление «Об утверждении Порядка консервации земель», сообщилиForUm'у в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

 «Деградированные земли должны быть выведены из обращения путем консервации. Механизм залуживания, облесения и ренатурализации позволит восстановить истощенные почвы, а восстановление оросительных систем – рационально использовать запасы влаги в почве», - отметил министр Роман Лещенко.

Цель соответствующего решения – определение организационных основ проведения консервации деградированных и малопродуктивных земель, хозяйственное использование которых является экологически опасным и экономически неэффективным, а также техногенно загрязненных земельных участков, на которых невозможно получить экологически чистую продукцию, а пребывание людей на этих земельных участках опасно для их здоровья.

Так, в частности, постановлением предлагается утвердить порядок консервации земель, согласно которому определяются организационные основы консервации деградированных, малопродуктивных и техногенно загрязненных земель, ориентировочные показатели, характеризующие почвенные свойства и обусловливающие необходимость консервации земель по природно-сельскохозяйственным зонам.

Ее реализация повысит эффективность государственного регулирования в сфере земельных отношений и усовершенствует порядок консервации деградированных, малопродуктивных и техногенно загрязненных земель.
ForUm

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