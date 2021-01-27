Сотрудники посольства Венгрии в Украине получили угрозы накануне визита в Киев главы МИД этой страны Петера Сийярто. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Кому-то очень нужны дешевые провокации накануне визита Петера Сийярто. На почту посольства Венгрии прислали угрозы «Патріоті Украині» (язык оригинала)», - написал он.

Кулеба отметил, что информация передана в правоохранительные органы, а также обратил внимание на правописание.

«Правоохранители уже работают. Авторы, очевидно, находятся за пределами Украины – иначе 2 ошибки в слове «Украина» не объяснить», - считает министр.

Напомним, министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в среду, 27 января, посетит Украину с рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.