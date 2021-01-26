Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в среду, 27 января, посетит Украину с рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, сообщили ForUm’у пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

«Руководители внешнеполитических ведомств Украины и Венгрии проведут переговоры по актуальным вопросам украинско-венгерских отношений, обсудят дальнейшие шаги по укреплению доверия в отношениях и реализации потенциала сотрудничества двух стран», - сообщили в ведомстве.

27 января в 11:10 Кулеба и Сийярто проведут совместную пресс-конференцию.

Как сообщал ForUm, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 29 мая посетил с рабочим визитом Венгрию, где встретился с венгерским коллегой Петером Сийярто.