В ближайшее время в парламенте начнется обсуждение законопроектов, касающихся народовластия.

Как передает УНИАН, об этом сказал первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук на брифинге.

Он напомнил, что сегодня парламент принял закон о всеукраинском референдуме.

По его словам, рабочая группа нарабатывает и другие законопроекты, которые касаются народовластия. «И уже в ближайшее время мы начнем обсуждать другие законопроекты, которые касаются права граждан на местный референдум, законопроект, касающийся электронных петиций, это законопроект, касающийся права отзыва граждан с должностей, на которые они поставлены», - отметил Стефанчук.

Он также отметил, что рабочая группа нарабатывает законопроекты о проведении народовластия и в сфере судебной власти, в частности речь идет о суде присяжных и о мировых судьях. «Поэтому работы еще много», - добавил Стефанчук.



Как ранее сообщал ForUm, 26 января Верховная Рада приняла закон о всеукраинском референдуме.