Окружной административный суд Киева обязал Министерство образования и науки пересмотреть учебник по истории Украины относительно освещения событий Революции достоинства.

Соответствующим решением 21 января суд удовлетворил иск бывшего заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова, передает Укринформ.

«Признать противоправной бездеятельность Министерства образования и науки Украины, которая заключается в неосуществлении проверки учебников для 5 и 11 классов по истории Украины для учреждений общего среднего образования, напечатанных в 2018 и 2019 годах, на основании обращения ЛИЦО_1 от 25 марта 2020 года, которое зарегистрировано в директорате школьного образования Министерства образования и науки Украины 30 марта 2020 года № П-2433/0-20», - говорится в решении судьи Руслана Арсирия.

Решением суда Минобразования обязали пересмотреть учебники для 5 и 11 классов по истории Украины для учреждений общего среднего образования, напечатанных в 2018 и 2019 годах.

Это решение может быть обжаловано в течение 30 дней.

В мотивировочной части решения суда говорится, что истец считает, что в учебниках история 2013-2014 годов преподается «односторонне, с выдумыванием фактов», а также «содержит признаки искажения информации и событий, имевших место в тот период».

Также истец указал, что некоторая информация в учебниках не подтверждена доказательствами. В частности, речь идет об утверждении, что «..22 января 2014 г., в День Соборности Украины, снайперы «Беркута» застрелили на улице Грушевского пятерых активистов Евромайдана».

Истец указал, что эта информация не была подтверждена решением суда.

В решении суда не упоминается имя Портнова, однако в Фейсбуке он написал, что 21 января ОАСК вынес решение по его иску к Минобразования.