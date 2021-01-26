также в разделеСтолица
Витренко: Украина закупала дорогой газ, готовясь к газовой войне с РФ 18
В Киеве девушка пришла в гости к парню и ударила его ножом в сердце 23
В Киеве – 375 новых случаев COVID-19 13
На дорогах Киева появился новый дорожный знак 48
Вчера в Киеве установлен температурный рекорд 15
СМИ: Эксперту Глебе заплатили, чтобы он стал членом ВСК и выполнял заказ застройщиков 49
Полиция взяла правительственный квартал под усиленную охрану 34
В Киеве за сутки коронавирусом заболели 146 человек 15
В КГГА назвали условие повторного закрытия школ на карантин 31
В Киеве число заболевших на коронавирус превысило 125 тысяч 40
Украина установила исторический рекорд импорта вина 19
Киевтеплоэнерго объяснило ситуацию с платежками на десятки тысяч 18
Кличко договаривается о закупке вакцины для Киева 62
Полиция расследует драку с участием журналистов в Киеве 31
В Киеве – рекорд по выздоровлению от COVID-19 15
В переходе в центре Киева упал потолок 29
В Киеве торговали фейковыми справками о COVID-тестах 11
СБУ пришла с обыском в офис Киевводоканала 13

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 25 января в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла +5,5 ° С, что на 0,9 ° С выше рекордного значения температуры для этого дня 1993 года.

Максимальная температура в столице поднялась до + 6,8 ° С, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня 1993 и 2002 годов на 0,3 ° С.

Минимальная температура 25 января не опустилась ниже 4,4 ° С, что на 2,4 ° теплее, чем это было в 1993 году.

Напомним, 24 января в Киеве впервые за 141 год среднесуточная температура воздуха составляла + 4,4° С, что на 0,6° С выше рекордного значения температуры для этого дня 1971 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги