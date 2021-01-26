По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 25 января в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла +5,5 ° С, что на 0,9 ° С выше рекордного значения температуры для этого дня 1993 года.

Максимальная температура в столице поднялась до + 6,8 ° С, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня 1993 и 2002 годов на 0,3 ° С.

Минимальная температура 25 января не опустилась ниже 4,4 ° С, что на 2,4 ° теплее, чем это было в 1993 году.

Напомним, 24 января в Киеве впервые за 141 год среднесуточная температура воздуха составляла + 4,4° С, что на 0,6° С выше рекордного значения температуры для этого дня 1971 года.