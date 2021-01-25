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По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 24 января в Киеве впервые за 141 год среднесуточная температура воздуха составляла + 4,4° С, что на 0,6° С выше рекордного значения температуры для этого дня 1971 года, сообщает пресс-служба учреждения.

Климатическая норма (1991-2020 гг.) была превышена на 9,1° С, что соответствует погоде началу ноября.

Максимальная температура в столице поднялась до + 8,6° С, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня дальнего 1899 на 0,2° С.
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