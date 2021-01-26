Президент России Владимир Путин предложил Госдуме подготовить к весенней сессии законопроект, запрещающий публично отождествлять роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля по итогам заседания президентского совета по культуре и искусству, сообщает ВВС.

На совете 27 октября 2020 председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская заявила, что в России публикуются и пользуются популярностью у молодежи книги, в которых сравниваются действия солдат Красной армии и нацистской Германии, и предложила это запретить.

«Мне кажется, у нас есть моральное право усиливать закон, когда речь идет об осквернении нашей памяти», - заявила Ямпольская.

Путин с ее позицией согласился.

«Нужно аккуратно, конечно, но сделать. Но если в некоторых странах за отрицание геноцида армян предусмотрено уголовное наказание, нам сам Бог велел, наверное, применить соответствующие механизмы для защиты совсем недавнего прошлого», - сказал тогда он.

Путин неоднократно заявлял о попытках «переписать историю» и исказить правду о Великой Отечественной войне. В сентябре он провел открытый урок для школьников, на котором заявил, что людей, которые «согласны с инициаторами переписывание истории» можно называть «современным коллаборационистами».

В июне прошлого года Путин опубликовал в журнале National Interest статью о Второй мировой войне. Ответственность за начало войны он положил на ведущие мировые державы. В этой статье Путин, в частности, напоминал о резолюции Европарламента, которая, по его словам, «прямо обвиняет СССР вместе с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны», и спорил с мнением о том, что к началу Второй мировой войны привел двухдневный визит в Москву министра иностранных дел нацистов Риббентропа.

23 августа 1939 Советский Союз подписал Договор о ненападении с Германией, также известный как пакт Молотова-Риббентропа.

«Фактически сделал это последним из стран Европы, причем на фоне реальной опасности столкнуться с войной на два фронта - с Германией на западе и с Японией на востоке, - писал Путин. - Вместе с тем другие государства предпочитают не вспоминать о сделках, где стоят подписи нацистов и западных политиков».

Ранее объектом критики российской власти стала речь президента Украины Зеленского о причинах войны. 27 января 2020 Зеленский посетил Польшу, где чествовали жертв Холокоста по случаю 75-летия освобождения концлагеря Аушвиц. Выступая вместе с президентом Польши Анджеем Дудой, Зеленский произнес речь, которую с восторгом встретили в Украине. Даже откровенные критики президента из лагеря пятого президента Петра Порошенко, такие как бывший директор Института нацпамяти Владимир Вятрович.

«Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия заговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», - заявил Зеленский.