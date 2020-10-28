Президент России Владимир Путин поддержал идею на законодательном уровне запретить сравнивать действия коммунистического СССР и нацистской Германии. С инициативой усилить соответствующий закон выступила председатель комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская, сообщает Радио Свобода.

Ямпольская заявила, что в России публикуются книги, в которых сравниваются действия солдат Красной армии и нацистской Германии. «Я считаю, что если редакторам в наших издательствах не хватает ума, совести и брезгливости, чтобы изымать такие пассажи, им следует помочь законодательством. Мне кажется, у нас есть моральное право усиливать закон, когда речь идет об осквернении нашей памяти», - заявила Ямпольская.

Путин согласился с инициативой Ямпольской. «Нужно аккуратно, конечно, но сделать. Но если в некоторых странах за отрицание геноцида армян предусмотрено уголовное наказание, нам сам бог велел, наверное, включать соответствующие механизмы для защиты совсем недавнего прошлого», - заявил глава российского государства.

Ранее Путин называл переписыванием истории заявление Европарламента, в которой ответственность за развязывание Второй мировой войны возлагалась как на нацистскую Германию, так и на СССР, заключивший с ней так называемый пакт Молотова - Риббентропа.

На начало 2020 года Путин вступил в заочную полемику с руководством Польши о роли СССР в нападении на Польшу, а летом опубликовал статью в американском издании National Interest, в которой фактически назвал Польшу одной из виновниц начала Второй мировой войны. Он выступил в защиту советской трактовки пакта как договора, который позволил СССР подготовиться к нападению Гитлера. Утверждение Путина вызвали резкую реакцию в Польше и странах Балтии.