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Штрафы и пеня за несвоевременно уплаченные газ или тепло за январь начисляться не будут, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы «Свобода слова».

«Украина перешла к открытым рынкам электроэнергии и газа, когда цена на продукт, в частности для населения, формируется на рынке. Правительство начало реализацию шагов, необходимых для того, чтобы эти рынки электроэнергии и газа начали работать правильно и удобно для людей», - сказал он.

«Во-первых, была установлена ​​предельная цена на рынке газа с 1 февраля и до конца отопительного сезона не выше 6,99 грн за кубический метр. Во-вторых, тарифы на тепло и горячую воду не будут меняться до конца отопительного сезона. В-третьих, после консультаций с правительством и депутатами НКРЭКУ приняло решение об ограничении тарифа на распределение газа на уровне 1,79 грн за кубометр», - отметил Шмыгаль.

Правительство совместно с профильным комитетом Верховной Рады будет инициировать принятие законопроекта о возможности передачи газораспределительных сетей органам местного самоуправления.

«Это важный элемент, который обеспечит справедливость формирования цены на распределение», - добавил он.

Премьер-министр также сообщил, что в правительстве ожидают результатов расследования Антимонопольного комитета и установление честных прозрачных правил на рынке газа. «Кабмином будет принято решение о компенсации домохозяйствам, в которых установлено электроотопление. И последний шаг: годовой продукт станет основным у газораспределительных компаний. То есть цена на газ будет устанавливаться один раз в год, как это делается в большинстве стран Европы», - отметил Шмыгаль.
ForUm

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