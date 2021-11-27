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25 листопада в Україні провели конфіскацію автомобіля за борг із опалення. Автомобіль Renault Twingo 1999 року випуску, який належав боржнику, забрали для оцінки та примусової реалізації. Конфіскацію провели працівники «Миколаївобленегро», Державної виконавчої служби та ДП «Сетам», пише UAMOTORS.

У «Миколаївобленегро» повідомили, що борг автомобіліста сягав 14 тисяч гривень. Заборгованість була повністю погашена невдовзі після конфіскації автомобіля.

У підприємстві додали, що ця конфіскація стала вже сьомою за останні 6 місяців.
ForUm

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