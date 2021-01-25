Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отказался комментировать введенные министерством финансов США санкции против народного депутата от фракции «Слуга народа» Александра Дубинского.

Как передает Укринформ, об этом глава парламента заявил на брифинге после завершения заседания Согласительного совета.

«Что касается санкций ... Я не общался с Александром Анатольевичем, и мне некорректно будет комментировать», - заметил Разумков.

Напомним, 11 января США ввели санкции против Дубинского и еще ряда украинцев за вмешательство в американские выборы.

Сам Дубинский позже заявил, что никогда не вмешивался в американские выборы и не имел отношения к обнародованию «пленок Деркача».