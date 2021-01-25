Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на день рождения президенту Владимиру Зеленскому планирует подарить книги.

Как передает УНИАН, об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос журналистов о подарке президенту, который сегодня празднует день рождения.

По словам Разумкова, сумма его подарка не превышает предусмотренную законодательством.

В то же время он не захотел конкретизировать, какой именно будет подарок, только отметил, что будет дарить «литературу».

На вопрос журналистов, правда ли, что Зеленский призвал, чтобы деньги, которые бы потратили ему на подарки, перечислили на счет криворожской больницы, Разумков сказал, чтобы журналисты этот вопрос задали президенту.

«Разные есть пожелания, различные предложения, потому что это также неплохая идея, когда не просто какие-то подарки, а ты делаешь хорошее дело», - сказал спикер.

При этом он отметил, что «такая информация есть», то есть Зеленский высказывал пожелание о перечислении денег больнице.



Напомним, сегодня, 25 января, президенту Владимиру Зеленскому исполняется 43 года.