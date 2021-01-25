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В течение вторника, 26 января, ожидается 0 + 3 градуса, в западных областях от 2 мороза до 2 тепла, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Теплее будет на востоке и юге Украины, а также Днепропетровщине, однако в Одесской области завтра также уже станет свежее.

Ближайшей ночью дожди и снег охватят большинство областей Украины.

А завтра днем ​​циклон сдвинется на север и поэтому осадки останутся только в северной части Украины и новая порция дождя и мокрого снега расположится вдоль полосы от Одесской через Черкасскую, Днипро до Харьковской области.

Ветер в Украине с юго-восточного сменится на юго-западный, будет порывистым, до сильного.

В Киеве ближайшей ночью дожди, потом дождь будет переходить в мокрый снег - погода на любителя. На дорогах ситуация усложнится.

Во вторник осадки ослабнут и прекратятся, ветер останется порывистым, похолодает до дневных +3 градусов. В дальнейшем снижение температуры воздуха будет продолжаться. «Страшных морозов не будет, ожидаются небольшие, максимум умеренные», - резюмировала Диденко.  
ForUm

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