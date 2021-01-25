Представители всех депутатских фракций и групп договорились обратиться в Кабинет Министров с просьбой в максимально сжатые сроки разработать механизмы, которые бы позволили компенсировать потери, которые граждане понесли за январь 2021 года.

Как передает Укринформ, об этом во время заседания согласительного совета сообщил Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

«Мне кажется, что Верховная Рада точно никогда не стояла, не стоит и не будет стоять в стороне от проблем людей. И несмотря на то, что уже сделано, я уверен - мы это проговаривали с представителями всех фракций и групп, только что проходило соответствующее совещание, и все согласились с тем, чтобы обратиться в Кабинет Министров Украины - в максимально сжатые сроки разработать механизмы, которые бы позволили компенсировать, возможно, субсидиями, все те потери, которые люди понесли и за январь месяц», - отметил Разумков.

Спикер подчеркнул, что для этого Верховная Рада готова в полном объеме подключиться - и через постановления, и через изменения в законодательство и государственный бюджет.

«Я это услышал как предложение и как требование от всех депутатских фракций», - добавил Разумков.

Кроме того, он отметил, что сейчас украинское общество ждет оперативной реакции на эти события.

Как ранее сообщал ForUm, 28 декабря правительство Украины продлило режим спецобязательств на рынке электроэнергии до 31 марта 2021 года и установило единый тариф на э/э для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч, а также цену продажи э/э НАЭК «Энергоатом» в рамках ПСО по цене 150 грн/МВт-ч.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинцы, у которых установлено электроотопление, получат компенсацию за повышение тарифа на электроэнергию с 1 января.