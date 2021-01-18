Украинцы, у которых установлено электроотопление, получат компенсацию за повышение тарифа на электроэнергию с 1 января.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам внеочередного заседания правительства.

«Вскоре правительство одобрит механизм, предусматривающий прямые выплаты людям, у которых установлено электроотопление. Выплаты не будут привязываться к доходам. Это будет компенсация за повышение тарифа, которое произошло с 1 января», - написал он в Telegram.

Как ранее сообщал ForUm, 28 декабря правительство Украины продлило режим спецобязательств на рынке электроэнергии до 31 марта 2021 года и установило единый тариф на э/э для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч, а также цену продажи э/э НАЭК «Энергоатом» в рамках ПСО по цене 150 грн/МВт-ч.