Республика Кипр стала первым государством ЕС, объявшем о разрешении въезда для украинских туристов после своего полного закрытия во время второй волны эпидемии коронавируса. Об этом говорится в разъяснении министерства туризма этой страны, передает «Европейская правда».

Кипр определил перечень из 56 стран, которые подпадают под открытие границ. Это все государства ЕС и Европейской экономической зоны; государства с совместного «зеленого списка» ЕС с низким уровнем заболеваемости, а также Украина, Россия, Беларусь, Великобритания, Израиль, Египет, Иордания, Ливан, ОАЭ и Саудовская Аравия независимо от их текущего эпидемического состояния.

Сейчас иностранцы могут въезжать на Кипр при условии, если остаются на 14-дневную изоляцию по прибытии. Это делает практически невозможными туристические поездки. Начиная с 1 февраля, Кипр планирует постепенно снимать это ограничение для жителей 56 названных государств. Точный график снятия требования о самоизоляции не оглашается, но Кипр гарантирует, что не позднее 1 марта границва для украинцев будет открыта.

«В любом случае, неизменным остается наше обязательство, что с 1 марта 56 стран, упомянутых выше, будут перемещены из «серой» категории (для которой действует требование о самоизоляции) и будут перемещаться только между «зеленой», «оранжевой» и «красной» категориями (для которой самоизоляция не нужна)», - говорится в разъяснении министерства.

Цвет категории, в которую войдет Украина, зависит от текущей эпидемической ситуации в нашем государстве, и будет определять обязательность тестирования для въезда на Кипр. По подсчетам «Европейской правды», исходя из критериев, сейчас Украина попала бы в красную категорию. Это означает, что турист должен будет сдать ПЦР-тест по не позднее 72 часов до вылета, а затем еще один тест, по прилету. Оба теста оплачиваются за счет туриста, стоимость и порядок тестирования на Кипре пока не уточняется.

В случае улучшения ситуации в Украине будет отменено требование сначала второго, затем первого теста и останется выборочное тестирование за средства кипрского правительства.

В случае, если турист заболеет Covid-19, оплату лечения берет на себя правительство Кипра.

«Мы будем продолжать заботиться о всех путешествующих, у которых во время путешествия обнаружено положительный результат теста на коронавирус, а также об их тесных контактах. В частности, правительство переведет этих лиц в отдельные учреждения, покрывая расходы на проживание, еду, напитки и лекарства», - говорится в сообщении министерства туризма.