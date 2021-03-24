Кипр открывает свои границы для всех путешествующих из Украины, начиная с 1 апреля 2021 года.

Об этом говорится сообщении представительства Министерства туризма Кипра в Украине, передает Укринформ.

«Кипр открывает свои границы для всех посетителей из Украины, принимая все необходимые меры для обеспечения возможности путешествующим наслаждаться отдыхом в безопасности и беззаботности», - заявили в представительстве кипрского министерства.

При этом отмечается, что всем туристам, которые прошли тестирование и у которых подтверждено отсутствие COVID-19, будет гарантировано пребывание без карантина.

В то же время дети до 12 лет освобождены от прохождения тестирования, а дети в возрасте от 12 до 18 лет будут проходить тестирование в соответствии с действующим протоколом, пояснили в представительстве Минтуризма Кипра.

Напомним, 17 февраля власти Кипра заявили, что страна откроется для иностранных туристов с 1 марта и будет введено цветовое кодирование для стран по скорости распространения COVID-19.

Однако с 1 марта Кипр не открыл границы для украинцев.