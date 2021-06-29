Кипр отменил требование предоставить для въезда в страну ПЦР-тест, а также проходить самоизоляцию или карантин для граждан Украины, которые имеют действительный сертификат о вакцинации, сообщило Посольство Кипра в Украине.

«С 1 июля 2021 года вакцинированные пассажиры, которые имеют действительный сертификат о вакцинации против COVID-19, прибывающие на Кипр из Украины, независимо от их гражданства, освобождаются от обязательств по лабораторному тесту и самоизоляции/карантину при соблюдении следующих условий: 1) они имеют действительный сертификат о вакцинации, выданный Украиной; 2) они получили прививку одной из вакцин, утвержденных Европейским агентством по лекарственным средствам (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen), или вакциной Sputnik V, или Sinopharm (BBIBP COVID-19) по состоянию на 21 мая, и завершили схему вакцинации», - говорится в сообщении ведомства.