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Президент Польши Анджей Дуда призвал Европейский Союз ужесточить санкции в отношении России из-за задержания Алексея Навального и действий силовиков во время акций протеста 23 января. Об этом он рассказал в интервью Financial Times, сообщает DW.

По его словам, единственный способ избежать конфликта - это заставить соблюдать международное право.

«Единственный способ сделать это без винтовок, пушек и бомб - при помощи санкций. Поэтому мы готовы помочь достичь консенсуса по этому вопросу», - сказал Дуда.

Также он считает, что верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель должен пересмотреть свои намерения относительно визита в Россию в следующем месяце, если Кремль не освободит Навального.

Напомним, 17 января Навального задержали по прилету в Россию.

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию в качестве условно осужденного за преступление.

18 января в подмосковных Химках суд арестовал Навального на 30 суток.

21 января Европейский парламент проголосовал за резолюцию, в которой призвал к усилению санкций и других ограничительных мер в связи с арестом российского оппозиционера Алексея Навального.

 
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