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В Сербии выявили первый случай «британского» штамма коронавируса. Жительница Сербии накануне вернулась из Великобритании.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает телеканал Prva.

По его словам, женщина по прибытию сдала ПЦР-тест на коронавирус, однако результат оказался отрицательным. При повторном тестировании анализ показал, что женщина была носителем "британского" штамма коронавируса

Она находится на изоляции, так же как и ее контактные лица.

Напомним, в Германии обнаружили новый штамм COVID-19.
ForUm

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