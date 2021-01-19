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Новый вариант коронавируса был обнаружен у 35 пациентов в больнице баварского города Гармиш-Партенкирхен на юге Германии в понедельник, сообщает «Европейская правда».

Новая мутация отличается от вариантов, обнаруженных ранее в ЮАР и Великобритании.

Пока неизвестно, насколько заразен и насколько смертоносный новый вариант, подтвердил директор клиники.

«Тот факт, что это новый вариант, не означает, что он более заразен», - отметил Франк Нидербюль.

Заместитель медицинского директора Клеменс Стокклаузнер сказал, что пока нет необходимости паниковать.

«Мы должны дождаться полного секвенирования. На данный момент мы не можем сказать, имеет ли эта (мутация) любое клиническое значение», - сказал он журналистам.

Образцы пациентов были отправлены в берлинскую больницу «Шарите» для дальнейшего исследования.

За последние дни в Германии уровень новых инфекций уменьшился, а заполняемость отделений интенсивной терапии больными на коронавирус снизилась на 10-15%.

Во вторник 16 премьер-министров федеральных земель Германии должны встретиться с канцлером Ангелой Меркель, чтобы обсудить возможные жесткие меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса.

 
ForUm

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