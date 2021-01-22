Материально ответственному лицу Национального института рака Минздрава Украины сообщено о подозрении по фактам присвоения лекарственных средств и других материальных ценностей в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

По данным столичной прокуратуры, подозреваемый, получив на ответственное хранение лекарственные средства, среди которых инструменты и приборы для проведения хирургических вмешательств, а также другие материальные ценности, действуя в сговоре с неустановленными лицами, за 2019-2020 лет неоднократно совершал их присвоение.

В результате противоправных действий подозреваемого Институту нанесен ущерб сумму более 10 млн грн, что подтверждается выводами экспертизы и актами инвентаризации. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.