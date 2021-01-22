Ювенальные прокуроры прокуратуры Одесской области поддерживали обвинение в суде в отношении подозреваемого в жестоком убийстве 11-летней девочки в Ивановском районе с целью сокрытия других преступлений, совершенных на сексуальной почве (ч. 1 ст. 297, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 152, п. п. 2, 9 ч. 2 ст. 115 УК Украины), сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Приговором Раздельнянского районного суда Одесской области злоумышленник признан виновным и приговорен к 15 годам заключения.

Во время судебного разбирательства прокурором-обвинителем вина осужденного в совершении инкриминируемых ему преступлений таких, как похищение человека, покушение на изнасилование и умышленное убийство доказана в полном объеме.

«Прокуроры не согласны с приговором суда первой инстанции, поскольку 15 лет лишения свободы за совершение дерзкого убийства малолетнего ребенка не соответствует степени тяжести совершенного преступления», - говорится в сообщени.

В апелляционной инстанции прокуратура будет настаивать на избрании подсудимому той меры наказания, которую ранее требовала при рассмотрении обвинительного акта в районном суде – пожизненное лишение свободы.

Напомним, тело 11-летней Дарьи, которая пропала 13 июня 2019, нашли через шесть дней в выгребной яме частного дома подсудимого, расположенного рядом с местом, где девочка исчезла.

Обвиняемого приговорили к 15 годам лишения свободы.