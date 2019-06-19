При отработке территории в селе Ивановке полицейские провели неотложный обыск в одном из домовладений поселка. В результате обыска полицейские обнаружили вероятно тело пропавшей Дарьи Лукьяненко, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

«В настоящее время сотрудники полиции пытаются достать тело ребенка с выгребной ямы. После чего оно будет направлен на судмедэкспертизу, а также проведено опознание родственниками», - говорится в сообщении.

«Сейчас владельца дома как основного подозреваемого доставляют в отделение полиции для допроса», - сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

Напомним, Дарья Лукьяненко 13 июня пошла в танцевальный кружок и не вернулась. К поискам ребенка привлекали правоохранителей, спасателей и авиацию.