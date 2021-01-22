Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт на центральном рынке Багдада 21 января, в результате которого погибли по меньшей мере 32 человека.

Это было нападение с наибольшим количеством жертв за последние три года в столице Ирака, пишет Радио Свобода.

Около 110 человек также были ранены, сообщили представители иракских властей. Связанное с группировкой информационное агентство Amaq заявило, что нападение совершили двое боевиков.

Багдадский рынок был заполнен людьми после месяцев ограничений, введенных в Ираке из-за пандемии коронавирусной инфекции.