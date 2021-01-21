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В центре Багдада произошел двойной теракт на рынке. Сообщается о гибели 28 человек, еще 73 получили ранения. Некоторые раненые находятся в критическом состоянии.

Об этом заявил руководитель департамента гражданской обороны Ирака Кадхим Салман Бохан, передает УНИАН со ссылкой на rudaw.net.

По его словам, инцидент произошел на людном рынке на центральной площади Таяран.

Пресс-секретарь армии Ирака Йехия Расул заявил, что два террориста-смертника подорвали себя, когда их преследовали силы безопасности в столичном районе Баб-эль-Шарджи.

Агентство Reuters сообщает, что при взрыве в Багдаде погибли 13 человек.

Двое террористов пришли на рынок, который расположен на площади Тайаран. Первый взрыв раздался внутри самого рынка, а второй чуть позже, когда вокруг сбежались люди.

Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за теракт, крупнейший за последние годы.
ForUm

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