На получении неправомерной выгоды задержан начальник Департамента здравоохранения Житомирской ОГА (ч. 3 ст. 368 УК Украины), сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Согласно материалам следствия, чиновник требовал «откат» от генерального директора одной из житомирских больниц коммунальной формы собственности за выделение медицинскому учреждению субвенции в размере более 1,2 млн грн для закупки кислородного оборудования.

Размер неправомерной выгоды чиновник определил в 10% от суммы выделенной субвенции, то есть 123 тыс. грн.

Отметим, что выделение средств на обеспечение подачей кислорода коечного фонда «ковидних» больниц предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины №1099 от 11.11.2020 «О выделении средств для осуществления некоторых мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID -19, вызванной коронавируса SARS-CoV». В ходе контроля за совершением преступления указанный чиновник получил первую часть неправомерной выгоды в сумме 51 тыс. грн.

В четверг, 21.01.2021, после получения второй части неправомерной выгоды в размере 72 тыс. грн был задержан в помещении областного Департамента. Сейчас должностному лицу сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Разоблачены правонарушения прокурорами совместно с сотрудниками СБУ и следователями Подольского управления полиции Киева.