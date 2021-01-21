Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых, сообщает пресс-служба НБУ.

«Национальный банк остается преданным своему обязательству по достижению цели по инфляции. Дальнейшая монетарная политика направлена ​​на обеспечение надлежащего баланса между реакцией на инфляционные риски и поддержкой восстановления экономики», – говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что учитывая имеющийся баланс рисков, в основном временный характер проинфляционных факторов, а также слабую инвестиционную активность и подавленные настроения бизнеса на фоне усиления карантина, правление Национального банка сохранило учетную ставку неизменной в январе 2021 - на уровне 6%. В дальнейшем Национальный банк готов повышать учетную ставку для приведения инфляции к цели.

«Национальный банк принимает во внимание ухудшение инфляционных ожиданий в конце прошлого года, а также усиление фундаментального давления на цены со стороны потребительского спроса. Если влияние этих факторов будет усиливаться, но не будет компенсирован другими факторами, в частности существенным притоком капитала, Национальный банк повысит учетную ставку. Это позволит сдержать ускорение инфляции в 2021 году и вернуть ее к цели в 5% в 2022 году», – подчеркнули в НБУ.

Напомним, 10 декабря 2020 года правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.