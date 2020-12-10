Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых, сообщает пресс-служба НБУ.

Регулятор отмечает, что с одной стороны, это не меняет стимулирующий характер монетарной политики, что важно для восстановления экономики, а с другой - и в дальнейшем будет способствовать сохранению умеренных темпов инфляции.

«Учитывая рост инфляционного давления, который сочетается с высокой степенью неопределенности, правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 6%. В дальнейшем монетарная политика Национального банка будет зависеть прежде всего от развития эпидемической ситуации и инфляционных рисков», – говорится в сообщении.

В НБУ подчеркнули, что в случае быстрой стабилизации эпидемической ситуации экономика продолжит восстанавливаться, что будет сопровождаться умеренным ускорением инфляции. «Основным стимулирующим инструментом будет выступать фискальная политика, в том числе ожидаемое повышение минимальной заработной платы. В то же время Национальный банк, хотя и проводит мягкую монетарную политику, готов также отреагировать повышением учетной ставки на ускорение инфляции в условиях оживления мировой и украинской экономик. В то же время реализация негативного сценария развития пандемии будет сдерживать потребительский спрос и замедлит экономический рост в целом. При таких условиях инфляционное давление будет слабее, одновременно Национальный банк сможет предоставить экономике дополнительный монетарный импульс», – подытожили в Нацбанке.

Напомним, 22 октября правление Национального банка также приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.