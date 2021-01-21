В начале декабря 2020 министр внутренних дел Арсен Аваков обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой о предоставлении дополнительных 126,3 млн грн из Фонда борьбы с COVID-19 на доплаты работникам структур МВД. Об этом говорится в письме Авакова, которое обнародовала экспертная организация StateWatch.

В нем упоминается, что согласно постановлению Кабмина № 485, для системы МВД уже были выделены средства в сумме 4,6 млрд грн. 171,1 млн грн из них было предусмотрено для аппарата МВД и 103,8 млн грн – для Государственной пограничной службы.

По словам Авакова, на конец ноября 2020 уже было использовано почти все эти средства - 99,2% и 98% соответственно.

В обращении также говорится о том, что средства в сумме 126,3 млн грн планируется направить на выплату доплаты в размере до 50% заработной платы медицинским и другим работникам, непосредственно занятым на работах по оказанию медицинской помощи больным COVID-19 в учреждениях здоровья МВД, а также на выплату доплаты в размере 50% денежного обеспечения военнослужащим Госпогранслужбы Украины, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина. Согласно приведенным в письме МВД расчетам, указанные средства смогут получить 4480 работников учреждений здравоохранения МВД, оклад которых в среднем составляет 11,39 тыс. грн, то есть доплаты составят 5,69 тыс. грн.

Кроме того, средства получат работники ГПСУ, которые получают в среднем 10,9 тыс. грн в месяц - соответственно, доплаты составят 5,45 тыс. грн.

Напомним, в начале сентября Аваков уже обращался с письмом к Шмыгалю по предоставлению дополнительных 1,979 млрд гривен на доплаты полицейским из Фонда борьбы с COVID-19 во время карантина.

Кроме того, в конце мая МВД также обращалось к премьер-министру по предоставлению около 2,6 млрд на доплаты полицейским, нацгвардейцам и пограничникам на время карантина, и позже получило запрашиваемые средства.