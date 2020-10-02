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В начале сентября глава МВД Арсен Аваков обратился с официальным письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю по предоставлению дополнительных 1,979 млрд гривен на доплаты полицейским из Фонда борьбы с COVID-19 во время карантина. Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на экспертную организацию StateWatch, в распоряжении которой есть соответствующее письмо МВД.

В обращении МВД отмечается, что постановлением КМУ № 485 от 10 июня 2020 года на доплаты полиции было выделено 2,249 миллиарда гривен.

По состоянию на конец августа потрачено 99,4% выделенных средств, а именно 2,237 млрд грн.

В письме МВД предоставлены расчеты, согласно которым на доплаты 50% оклада полицейским для обеспечения правопорядка и безопасности граждан с 1 августа по 31 ноября 2020 года необходимо еще 1,979 млрд гривен.

В частности эти средства могут получить 54 352 полицейских, оклад которых в среднем составляет 15,34 тыс грн на человека, а доплаты соответственно составят 7,67 тыс грн.

«Ключевая проблема Фонда борьбы с COVID заключается в отсутствии официальных приоритетов расходов по этому Фонду. С одной стороны Минздрав не обеспечил населения массовым тестированием во время пандемии, а с другой МВД уже второй раз претендует на доплаты полицейским», - прокомментировал специфику расходов на борьбу с коронавирусом глава StateWatch Глеб Каневский.

Напомним, в конце мая МВД официальным письмом обратилось к премьер-министру Дениса Шмыгалю по предоставлению около 2,6 млрд грн на доплаты полицейским, нацгвардейцам и пограничникам на время карантина, и позже получило эти средства.
ForUm

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