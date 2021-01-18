Вакцинация от COVID-19 в Украине стартует в середине февраля.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на встрече с депутатами фракции «Слуга народа», сообщил нардеп Андрей Герус в Telegram.

Ожидается, что в Украине будет 910 тыс. доз вакцин, в частности 210 тыс. доз вакцины Pfizer по глобальной инициативе COVAX.

На первом этапе планируется вакцинация 367 тыс. украинцев: врачей, медиков, стариков в специализированных учреждениях, военных в зоне ООС.

Второй этап планируется начать в конце марта - он будет включать вакцинацию 2,5 млн. украинцев.

«Сейчас правительство ведет переговоры с четырьмя производителями вакцин относительно поставок в Украину», - сообщил Герус.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины 30 декабря 2020 года заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech объемом 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу.

Биомедицинский центр Института Бутантан в Сан-Паулу заявил, что двудозовая вакцина Sinovac Biotech показала эффективность 78% в лечении коронавируса.

В то же время новые данные, основанные на результатах клинических испытаний вакцины в Бразилии, показали, что вакцина Sinovac Biotech защищает от коронавируса на 50,4%. Это почти на 30% ниже, чем было объявлено ранее.

11 января группа фармацевтических компаний «Лекхим» заявила, что заключила соглашение с китайским производителем вакцин Синовак (Sinovac Biotech) на поставку в Украину 5 млн доз против COVID-19. Также отмечалось, что в 2022 году компания наладит производство вакцины на украинском предприятии ЧАО «Лекхим-Харьков».