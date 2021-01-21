Соединенные Штаты Америки и в дальнейшем будут оставаться непоколебимы в поддержке Украины.

Об этом говорится в видеообращении временной поверенной в делах США в Украине Кристины Квин в связи с инаугурацией Джо Байдена, передает УНИАН.

Квин заверила, что пока новый президент Джо Байден и его правительство будут работать в ближайшие месяцы над формированием внутренней и внешней политики Соединенных Штатов, «США будут оставаться непоколебимыми в своей поддержке состоятельной, демократической Украины, защищенной в своих международно признанных границах, включая Донбасс и Крым, и устойчивой против российской агрессии».

Напомним, 20 января Джо Байден принес присягу президента Соединенных Штатов Америки.

